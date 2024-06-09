Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове напротив парка Островского огромная ветка упала на автомобиль

В Ростове напротив парка Островского огромная ветка упала на автомобиль
На Сельмаше в Ростове-на-Дону огромная ветка упала на припаркованный автомобиль. Происшествие случилось 9 июня рядом с парком Островского.

По информации издания DonDay, часть дерева обрушилась на «Хендай» неподалеку от стадиона «Олимп-2». Растение не выдержало сильного ветра и обломилось. Ветка приземлилась на крышу машины и задний бампер, застелив почти всё транспортное средство листвой. К счастью, обошлось без пострадавших.

Отметим, что если на автомобиль упало дерево либо другой тяжелый предмет, его владельцу следует позвонить в инженерные службы и ТСЖ района. Специалисты составят протокол и определят сумму ущерба. С этим документом можно получить компенсацию.
Фото: DonDay.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.