В Ростове напротив парка Островского огромная ветка упала на автомобиль

Фото: DonDay.ru

На Сельмаше в Ростове-на-Дону огромная ветка упала на припаркованный автомобиль. Происшествие случилось 9 июня рядом с парком Островского.По информации издания DonDay, часть дерева обрушилась на «Хендай» неподалеку от стадиона «Олимп-2». Растение не выдержало сильного ветра и обломилось. Ветка приземлилась на крышу машины и задний бампер, застелив почти всё транспортное средство листвой. К счастью, обошлось без пострадавших.Отметим, что если на автомобиль упало дерево либо другой тяжелый предмет, его владельцу следует позвонить в инженерные службы и ТСЖ района. Специалисты составят протокол и определят сумму ущерба. С этим документом можно получить компенсацию.