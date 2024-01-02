В Ростове накануне Нового года пропал 20-летний Дмитрий Хон

Фото: Батайское время.

В Ростове накануне Нового года без вести пропал 20-летний Дмитрий Хон. Молодой человек ушел из дома 31 декабря.Парень живет в Красном Аксае. Около 15:00 он вышел из дома, и больше его никто не видел. Родные, которые не смогли его найти, объявили Дмитрия в розыск. Его ищут не только в Ростове, но и в Батайске, где у него живет много родственников.Рост Дмитрия - 170-175 сантиметров, среднее телосложение. В день исчезновения он был одет в черную куртку - парку, обут в белые кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия Хона, позвоните по номеру телефона: 8-928-629-05-21.