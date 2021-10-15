В Ростове 16-летний подросток пропал без вести

В Ростове-на-Дону без вести пропал 16-летний мальчик. О местонахождении Дмитрия Джилавяна нет информации больше суток.Волонтеры рассказали, что Дима пропал 17 октября. Он ушел из дома и с тех пор его никто не видел. Обеспокоенные родители пошли в полицию и попросили помощи у добровольцев поискового отряда.На вид пропавшему парню 15 лет, худой, волосы темные короткое. В день исчезновения был одет в темную куртку, джинсы и черные кроссовки.Если вам что-либо известно об исчезновении мальчика или где он мог находиться, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или в полицию.