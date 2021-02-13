В Ростове в ЗЖМ сгорел грузовик

В Ростове-на-Дону в Западном микрорайоне сгорела «ГАЗель». Видео с места ЧП появилось в социальных сетях в полдень 15 февраля.Автомобиль вспыхнул на обочине улицы Малиновского, возле дома № 6. Со слов очевидцев, грузовик загорелся прямо на ходу. Что могло стать причиной пожара, пока не известно. О состоянии здоровья водителя информации тоже нет.Оперативный комментарий в УГИБДД по Ростовской области дать не смогли.На видео заметно, как спасатели стоят на обугленном каркасе «ГАЗели» и тушат последние задымления. Вероятно, искра могла появиться из-за короткого замыкания электропроводки.[url=]My Webpage[/url]