В Ростове на Западном неизвестный напал на женщину с топором

В Ростове-на-Дону неизвестный с топором напал на прохожую. ЧП произошло в районе парка Аллея Роз в Западном микрорайоне. Об этом пострадавшая ростовчанка рассказала в социальной сети.По словам женщины, вечером 16 июля она возвращалась домой, как вдруг на нее набросился незнакомец. Он достал из пакета топор и несколько раз ударил несчастную обухом. На крики ростовчанки сбежались прохожие. Они спугнули злоумышленника. Один из парней попытался его догнать, но не смог.После случившегося женщина обратилась с заявлением в полицию. Теперь преступника ищут правоохранители.