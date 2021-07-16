Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове на Западном неизвестный напал на женщину с топором

В Ростове на Западном неизвестный напал на женщину с топором
В Ростове-на-Дону неизвестный с топором напал на прохожую. ЧП произошло в районе парка Аллея Роз в Западном микрорайоне. Об этом пострадавшая ростовчанка рассказала в социальной сети.

По словам женщины, вечером 16 июля она возвращалась домой, как вдруг на нее набросился незнакомец. Он достал из пакета топор и несколько раз ударил несчастную обухом. На крики ростовчанки сбежались прохожие. Они спугнули злоумышленника. Один из парней попытался его догнать, но не смог.

После случившегося женщина обратилась с заявлением в полицию. Теперь преступника ищут правоохранители.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.