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В Ростовской области неизвестный напал с топором на мужчину

В Ростовской области неизвестный напал с топором на мужчину
В Аксайском районе в отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Его подозревают в покушении на убийство. Происшествие случилось днем 22 апреля рядом с Донским Старочеркасским монастырем.

По версии следствия, подозреваемый находился на территории скита (места жительства монахов). Он напал на 58-летнего местного жителя. Мужчина пытался отбиться, но ему не удалось. Нападавший нанес несколько порезов ножом и ударов топором. К счастью, расправиться с мужчиной ему помешала полиция. Увидев правоохранителей, дончанин бросился бежать.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу с множеством ранений.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, полиция разыскивает подозреваемого и выясняет все обстоятельства случившегося.

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