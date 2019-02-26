Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове неизвестный ударил битой по голове женщину

В Ростове неизвестный ударил битой по голове женщину
Неизвестный напал на улице на 43-летнюю ростовчанку. Нападение произошло вечером 26 февраля на Военведе.

Женщина возвращалась на такси домой. Она вышла из машины и подошла к подъезду. В этот момент сзади к ней подкрался мужчина и ударил по голове битой, сообщает DonDay.ru. Пострадавшая упала и потеряла сознание. Спустя какое-то время она пришла в себя и поднялась домой.

В квартире ростовчанка приняла обезболивающий препарат и легла спать. Наутро она почувствовала себя плохо. Женщина вызвала «скорую».

Прибывшая бригада медиков оказала ей первую помощь. От госпитализации пострадавшая категорически отказалась.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.