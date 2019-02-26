В Ростове неизвестный ударил битой по голове женщину



Неизвестный напал на улице на 43-летнюю ростовчанку. Нападение произошло вечером 26 февраля на Военведе.



Женщина возвращалась на такси домой. Она вышла из машины и подошла к подъезду. В этот момент сзади к ней подкрался мужчина и ударил по голове битой, сообщает DonDay.ru. Пострадавшая упала и потеряла сознание. Спустя какое-то время она пришла в себя и поднялась домой.



В квартире ростовчанка приняла обезболивающий препарат и легла спать. Наутро она почувствовала себя плохо. Женщина вызвала «скорую».



Прибывшая бригада медиков оказала ей первую помощь. От госпитализации пострадавшая категорически отказалась.