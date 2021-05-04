В Ростове на Западном маршрутка №93 вылетела с дороги

В Ростове водитель маршрутки №93 съехал на обочину. ДТП случилось днем 12 мая в Западном микрорайоне.Шофер двигался по маршруту ГПЗ-10 - Пригородный автовокзал. Вероятно, в какой-то момент он не справился с управлением и съехал с дороги, едва не задев дерево. Пока неизвестно, находились ли в салоне пассажиры. В УГИБДД по Ростовской области ДТП не комментируют.В Ростове последнее время участились аварии с общественным транспортом. Неделю назад, 4 мая на улице Каскадной водитель автобуса спровоцировал аварию, участниками которой стали семь автомобилей. А 11 мая шофер общественного транспорта врезался в фонарный столб на Темерницком мосту.