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В Миллерово водитель ВАЗа погиб в ДТП с грузовиком

В Миллерово водитель ВАЗа погиб в ДТП с грузовиком

В Миллерово произошло столкновение грузовика и легковушки. ДТП случилось 6 октября около 19:30.

По предварительным данным за рулем автомобиля марки КамАз находился мужчина. Он двигался по второстепенной дороге. В районе дома № 121 по улице 3-го Интернационала он должен был остановиться на перекрестке и пропустить легковушку «ВАЗ-2107», но этого не сделал. В результате произошло столкновение на высокой скорости. Отечественное авто буквально раздавил большегруз.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 23-летний водитель ВАЗа получил множественные травмы и был доставлен в больницу. Однако там его спасти не удалось.
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