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Нетрезвый водитель легковушки попал в ДТП с грузовиком в Ростовской области

Нетрезвый водитель легковушки попал в ДТП с грузовиком в Ростовской области
В Аксайском районе Ростовской области 16 мая произошло ДТП, в котором пострадал нетрезвый водитель легкового автомобиля, столкнувшись с грузовым транспортным средством.

Автомобиль марки «Лифан», двигавшийся из Ростова-на-Дону в сторону Москвы, попал в аварию. Потеряв контроль над управлением, водитель совершил столкновение со стоявшим грузовиком «Даф», что привело к серьезным повреждениям легкового автомобиля.

По информации областной Госавтоинспекции, водитель «Лифана» получил различные травмы в результате дорожного происшествия и был доставлен в больницу.

Дополнительно установлено, что у мужчины отсутствовали водительские права.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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