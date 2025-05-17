Нетрезвый водитель легковушки попал в ДТП с грузовиком в Ростовской области

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Аксайском районе Ростовской области 16 мая произошло ДТП, в котором пострадал нетрезвый водитель легкового автомобиля, столкнувшись с грузовым транспортным средством.Автомобиль марки «Лифан», двигавшийся из Ростова-на-Дону в сторону Москвы, попал в аварию. Потеряв контроль над управлением, водитель совершил столкновение со стоявшим грузовиком «Даф», что привело к серьезным повреждениям легкового автомобиля.По информации областной Госавтоинспекции, водитель «Лифана» получил различные травмы в результате дорожного происшествия и был доставлен в больницу.Дополнительно установлено, что у мужчины отсутствовали водительские права.