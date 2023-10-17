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В центре Ростова горит ресторан «Раки и гады»

В центре Ростова горит ресторан «Раки и гады»
В Ростове-на-Дону в ресторане «Раки и гады» случился пожар. Пламя вспыхнуло 17 октября на улице Шаумяна, 57.

Предварительно ресторан загорелся около 14:00. Сотрудники заведения почувствовали запах гари и вызвали на место МЧС. На кадрах видно, как клубы дыма валят из окон и дверей.

По приезде спасателей пламя охватило площадь 80 квадратных метров.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в тушении задействованы 43 человека на 13 автоцистернах.

Есть ли пострадавшие, пока не известно. Причину пожара выясняют.
Фото: Соцсети.
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