В центре Ростова горит ресторан «Раки и гады»

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону в ресторане «Раки и гады» случился пожар. Пламя вспыхнуло 17 октября на улице Шаумяна, 57.Предварительно ресторан загорелся около 14:00. Сотрудники заведения почувствовали запах гари и вызвали на место МЧС. На кадрах видно, как клубы дыма валят из окон и дверей.По приезде спасателей пламя охватило площадь 80 квадратных метров.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в тушении задействованы 43 человека на 13 автоцистернах.Есть ли пострадавшие, пока не известно. Причину пожара выясняют.