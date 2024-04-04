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На окраине Ростова горит частный дом на площади 100 квадратных метров

На окраине Ростова горит частный дом на площади 100 квадратных метров
В Ростове произошел пожар в частном секторе Верхнетемерницкого микрорайона. Дом № 1 на бульваре Бредихина загорелся 4 апреля около 11:00.

Жильцы почувствовали запах дыма и выбежали на улицу. Они сразу же вызвали спасателей. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили полтора десятка человек на четырех автоцистернах.

К прибытию пожарных пламя охватило порядка 100 квадратных метров. Огонь распространился по всему частному дому и гаражу. Через полчаса площадь ЧП составляла 300 квадратных метров.

Спасатели второй час пытаются потушить возгорание. Предварительно, во время пожара никто не пострадал.
Фото: соцсети (тг Тютина).
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