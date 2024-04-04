На окраине Ростова горит частный дом на площади 100 квадратных метров

Фото: соцсети (тг Тютина).

В Ростове произошел пожар в частном секторе Верхнетемерницкого микрорайона. Дом № 1 на бульваре Бредихина загорелся 4 апреля около 11:00.Жильцы почувствовали запах дыма и выбежали на улицу. Они сразу же вызвали спасателей. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили полтора десятка человек на четырех автоцистернах.К прибытию пожарных пламя охватило порядка 100 квадратных метров. Огонь распространился по всему частному дому и гаражу. Через полчаса площадь ЧП составляла 300 квадратных метров.Спасатели второй час пытаются потушить возгорание. Предварительно, во время пожара никто не пострадал.