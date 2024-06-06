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В Ростовской области полицейские ищут неизвестного, который расстрелял мужчину

В Ростовской области полицейские ищут неизвестного, который расстрелял мужчину
В городе Шахты Ростовской области полиция ищет вооруженного мужчину. В ночь на 6 июня неизвестный несколько раз выстрелил в человека.

Инцидент произошел на улице Победы Революции. Между двумя мужчинами произошел конфликт. Слово за слово, и вдруг один из них достал оружие. Мужчина выстрелил несколько раз неприятелю в живот из охотничьего карабина. После случившегося злоумышленник сбежал.

Очевидцы произошедшего бросились к пострадавшему на помощь. Они вызвали ему «скорую». С огнестрельным ранением горожанина госпитализировали в больницу.

В настоящее время стрелка разыскивает полиция.

- Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося и принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
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