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В Ростове на Шеболдаева сгорела иномарка

В Ростове на Шеболдаева сгорела иномарка

В Ростове-на-Дону на улице Шеболдаева сгорела иномарка. Происшествие случилось 22 февраля примерно в 19:30.

Как сообщают очевидцы, полыхающую машину заметили под мостом, неподалеку от Комсомольской площади. Пламя было просто огромным. К счастью, водитель вовремя покинул транспортное средство, поэтому уцелел. Что стало причиной возгорания, пока остается неизвестным.

Как рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области, ликвидировали огонь восемь спасателей с помощью двух спецмашин. Оказалось, что инцидент проходит по протоколу как ДТП. Подробности уточняются.
Фото: из соцсетей
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