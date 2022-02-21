В Ростове на Шеболдаева сгорела иномарка

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В Ростове-на-Дону на улице Шеболдаева сгорела иномарка. Происшествие случилось 22 февраля примерно в 19:30.Как сообщают очевидцы, полыхающую машину заметили под мостом, неподалеку от Комсомольской площади. Пламя было просто огромным. К счастью, водитель вовремя покинул транспортное средство, поэтому уцелел. Что стало причиной возгорания, пока остается неизвестным.Как рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области, ликвидировали огонь восемь спасателей с помощью двух спецмашин. Оказалось, что инцидент проходит по протоколу как ДТП. Подробности уточняются.