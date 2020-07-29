В Ростове-на-Дону сгорела припаркованная иномарка

В донской столице произошло возгорание припаркованного автомобиля. Происшествие случилось 30 июля около 3:00 в Пролетарском районе.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, припаркованная «Тойота» загорелась на площади три квадратных метра на улице Комсомольской. Неизвестно, что послужило причиной пожара, однако огонь быстро распространялся по иномарке. Тушить огонь приехали 11 спасателей и две единицы техники. На протяжении почти 20 минут пожарные пытались ликвидировать пламя.В итоге полыхающую машину потушили примерно в 3:20.