В Ростове в ДТП на Сарьяна пострадал водитель мотоцикла

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В Ростове-на-Дону 22 июня на улице Сарьяна произошло дорожное происшествие, в результате которого мотоциклист был травмирован после столкновения с автомобилем такси.По предварительной информации, водитель легковушки не уступил дорогу мотоциклу, что привело к столкновению возле дома №68. Удар был настолько сильным, что мотоциклиста отбросило на некоторое расстояние.Как сообщили в областной Госавтоинспекции, пострадавшего в результате ДТП молодого человека доставили в больницу.