В Ростове на Северном кладбище водитель иномарки сбежал, наехав на могилу
В Ростове на Северном кладбище водитель иномарки протаранил оградку. Информация об этом появилась утром 14 января в социальных сетях.
По словам очевидцев, автомобилист врезался в ограждение, бросил машину и сбежал. Из авто доносилась громкая музыка. Любопытно, что на фото не видно дороги. Сложно представить, как водитель вообще смог туда заехать. Судя по следам на земле, автомобилист резко затормозил.
По информации DonDay.ru, сотрудники кладбища об инциденте не знали. Территория настолько большая, что проследить за всем очень сложно.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области добавили, что случай похож на ДТП, поэтому они направили запрос в региональное УГИБДД.