Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове женщина погибла под колесами иномарки

В Ростове женщина погибла под колесами иномарки
В Ростове водитель иномарки насмерть сбил женщину. Трагедия произошла поздно вечером 13 января в Пролетарском районе.

По предварительной информации, 45-летний водитель «Ниссана Кашкай» ехал по проспекту 40-летия Победы. Он не сразу заметил женщину, переходящую проезжую часть. Автомобилист резко затормозил, но было поздно.

По словам очевидцев, от сильного удара пешеход отлетел на 15 метров от «зебры» и упал замертво.

- Личность погибшей женщины устанавливают, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - На вид ей - около 50-60 лет.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.