В Ростове женщина погибла под колесами иномарки

В Ростове водитель иномарки насмерть сбил женщину. Трагедия произошла поздно вечером 13 января в Пролетарском районе.По предварительной информации, 45-летний водитель «Ниссана Кашкай» ехал по проспекту 40-летия Победы. Он не сразу заметил женщину, переходящую проезжую часть. Автомобилист резко затормозил, но было поздно.По словам очевидцев, от сильного удара пешеход отлетел на 15 метров от «зебры» и упал замертво.- Личность погибшей женщины устанавливают, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - На вид ей - около 50-60 лет.