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В Ростове на проспекте Стачки в ДТП попали автобус и внедорожник

В Ростове на проспекте Стачки в ДТП попали автобус и внедорожник
В Ростове-на-Дону в ДТП попали автобус и внедорожник. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

В районе остановки "Улица Бабушкина" общественный транспорт №71 остановился, чтобы впустить новых пассажиров. Когда автобус выезжал на дорогу, на большой скорости в него врезается внедорожник марки "Range Rover". Все пассажиры вышли из автобуса. В Госавтоинспекции сообщили, что пострадавших нет.

В результате столкновения, джип получил механические повреждения. Водители не пострадали.
Фото: соцсети
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