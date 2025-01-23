В Ростове на проспекте Стачки в ДТП попали автобус и внедорожник

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону в ДТП попали автобус и внедорожник. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.В районе остановки "Улица Бабушкина" общественный транспорт №71 остановился, чтобы впустить новых пассажиров. Когда автобус выезжал на дорогу, на большой скорости в него врезается внедорожник марки "Range Rover". Все пассажиры вышли из автобуса. В Госавтоинспекции сообщили, что пострадавших нет.В результате столкновения, джип получил механические повреждения. Водители не пострадали.