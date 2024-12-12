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В Ростове на припаркованные авто упал огромный тополь

В Ростове на припаркованные авто упал огромный тополь

В Ростове-на-Дону огромное дерево упало на две припаркованные машины. Об этом сообщает городское Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Происшествие произошло на улице Металлургической. Жители Ростова увидели, что тополь с диаметром около 60 сантиметров рухнул на стоящие автомобили.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, распилили упавшее дерево на части, что позволило освободить зажатые автомобили.

Учитывая ухудшение погодных условий, ожидаемое в ближайшие дни, службы спасения настоятельно призывают к соблюдению мер предосторожности. Горожанам рекомендуется избегать нахождения рядом с рекламными щитами, проводами и ненадежными конструкциями. Также стоит не парковать автомобили поблизости от нестабильных зданий, деревьев и дорожных знаков.
Фото: Управление ГО и ЧС Ростова-на-Дону
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