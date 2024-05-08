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Старое дерево упало на припаркованные автомобили в центре Ростова

Старое дерево упало на припаркованные автомобили в центре Ростова
Старое дерево упало на припаркованные автомобили в центре Ростова. Инцидент произошел 7 мая около 22:30.

Огромный ствол рухнул на легковушки на пересечении переулка Гвардейского и улицы Лермонтовской. Как минимум у трех легковых автомобилей были повреждены крыша и капот. Возможно, растение не выдержал сильных потоков воздуха.

Предположительно, коммунальные службы устранят последствия ЧП ранним утром.

По словам очевидцев, никто не пострадал. Однако владельцам дорогих автомобилей придется оплатить большой счет за ремонт.
Фото: Соцсети
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