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Старое дерево упало на припаркованные автомобили в центре Ростова. Инцидент произошел 7 мая около 22:30.Огромный ствол рухнул на легковушки на пересечении переулка Гвардейского и улицы Лермонтовской. Как минимум у трех легковых автомобилей были повреждены крыша и капот. Возможно, растение не выдержал сильных потоков воздуха.Предположительно, коммунальные службы устранят последствия ЧП ранним утром.По словам очевидцев, никто не пострадал. Однако владельцам дорогих автомобилей придется оплатить большой счет за ремонт.