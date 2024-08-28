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В Ростове огромное дерево рухнуло на припаркованные автомобили.

В Ростове огромное дерево рухнуло на припаркованные автомобили.
В Ростове огромное дерево упало на припаркованные автомобили. Кадры с места происшествия прислал читатель.

Инцидент произошел 28 августа на улице Тельмана. Дерево разломилось пополам и рухнуло на автомобили, повредив их: поцарапало бамперы, стекла и капоты. Кроме того, дерево оборвало линии электропередачи. Причиной падения дерева стал сильный ветер, который разбушевался вечером в донской столице.

На место происшествия прибыли спасатели. Территорию оцепили сигнальной лентой.
Фото: Ростов ру
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