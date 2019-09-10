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В Ростове на Портовой после пожара нашли труп женщины

В Ростове на Портовой после пожара нашли труп женщины
Фото для иллюстрации

Тело женщины обнаружили после пожара в Ростове-на-Дону. Жительница донской столицы погибла в результате ЧП на улице Портовой. Возгорание произошло 12 сентября примерно в 23:30.

Частный дом горел на площади 48 квадратных метров. В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области отметили, что на месте работали 22 пожарных и шесть единиц техники. На тушение пламени ушло порядка полутора часов.

После ликвидации пожара в доме обнаружили труп женщины. Ею оказалась 52-летняя местная жительница. Причина загорания в данный момент устанавливается.

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