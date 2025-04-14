В Ростове в Парниковом горит частный дом

Фото: ГУ МЧС РО

Днем 14 апреля в западной части Ростова загорелся частный дом. Около 11:42 в дежурные службы поступило сообщение о пожаре, возникшем по адресу: Парниковый переулок, дом 7.Соседи ощутили специфический запах гари, а затем увидели поднимающийся вверх дым и отсветы пламени. Как оказалось, горела крыша соседнего дома. До приезда пожарных площадь, охваченная огнем, составила 50 квадратных метров.В данный момент на месте происшествия работают шесть пожарных автомобилей и двадцать спасателей. Благодаря слаженным действиям пожарных к 12:01 распространение огня было остановлено. К 12:23 специалисты полностью ликвидировали пожар.Как уточнили в ГУ МЧС Ростовской области, в происшествии никто не пострадал.