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В Ростове в Парниковом горит частный дом

В Ростове в Парниковом горит частный дом

Днем 14 апреля в западной части Ростова загорелся частный дом. Около 11:42 в дежурные службы поступило сообщение о пожаре, возникшем по адресу: Парниковый переулок, дом 7.

Соседи ощутили специфический запах гари, а затем увидели поднимающийся вверх дым и отсветы пламени. Как оказалось, горела крыша соседнего дома. До приезда пожарных площадь, охваченная огнем, составила 50 квадратных метров.

В данный момент на месте происшествия работают шесть пожарных автомобилей и двадцать спасателей. Благодаря слаженным действиям пожарных к 12:01 распространение огня было остановлено. К 12:23 специалисты полностью ликвидировали пожар.

Как уточнили в ГУ МЧС Ростовской области, в происшествии никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС РО
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