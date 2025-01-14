В Ростове на площади 60 квадратных метров горел частный дом

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону на площади 60 квадратных метров загорелся частный жилой дом. Данные об этом происшествии были предоставлены ГУ МЧС Ростовской области.Пожар вспыхнул 14 января около трех часов ночи по адресу улица Татарская, 28. Жители окрестных домов заметили, что на их улице горит частное строение, и незамедлительно вызвали пожарных. К моменту прибытия спасателей огонь почти полностью охватил здание.На место ЧС прибыли 14 пожарных и 5 специализированных машин. С огнем на площади около 60 квадратных метров удалось справиться только спустя два часа.Как уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области, в результате инцидента никто не пострадал. Жители сумели самостоятельно покинуть горящее строение.