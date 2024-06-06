В Ростове на Оганова девушка на электросамокате врезалась в автомобиль

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В Ростове-на-Дону 19-летняя девушка на электросамокате врезалась в легковой автомобиль. Авария произошла 5 июня на улице Оганова, 10.Около 12:00 по нерегулируемому пешеходному переходу ехала девушка на электросамокате. В это же время по улице на автомобиле «Хендай Солярис» ехал 68-летний мужчина. Предварительно, девушка на самокате врезалась в автомобиль.По информации регионального УГИБДД, в результате аварии пострадали водитель электросамоката и 17-летняя девушка, которая также находилась на этом транспортном средстве. Их доставили в больницу.