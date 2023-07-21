В Ростове на Обсерваторной сгорела «ГАЗель»

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В Ростове-на-Дону на Обсерваторной сгорела «ГАЗель». Пламя вспыхнуло в поселке Верхнетемерницком около 18:10.Предварительно водитель на «ГАЗели» ехал неподалеку от дома № 13. В какой-то момент он почувствовал в салоне авто запах гари. Спустя пару секунд транспорт вспыхнул. К счастью, мужчина успел среагировать и выскочил из кабины. После чего он сразу же вызвал спасателей.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место прибыли восемь спасателей на двух автоцистернах. В результате пожара никто не пострадал.