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В Ростове на Обсерваторной сгорела «ГАЗель»

В Ростове на Обсерваторной сгорела «ГАЗель»
В Ростове-на-Дону на Обсерваторной сгорела «ГАЗель». Пламя вспыхнуло в поселке Верхнетемерницком около 18:10.

Предварительно водитель на «ГАЗели» ехал неподалеку от дома № 13. В какой-то момент он почувствовал в салоне авто запах гари. Спустя пару секунд транспорт вспыхнул. К счастью, мужчина успел среагировать и выскочил из кабины. После чего он сразу же вызвал спасателей.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место прибыли восемь спасателей на двух автоцистернах. В результате пожара никто не пострадал.
Фото: СоцСети
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