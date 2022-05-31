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В Ростове на Нансена двухэтажный дом горит на большой площади: видео

В Ростове на Нансена двухэтажный дом горит на большой площади: видео
В Ростове на огромной площади горит двухэтажный дом. ЧП случилось на улице Нансена, 106 днем 2 июня.

По предварительным данным, нежилое здание загорелось около 15 часов. Огонь быстро распространялся, а ветер разносил клубы черного едкого дыма по всему району. Очевидцы тут же вызвали спасателей.

К их приезду площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Огнеборцы до сих пор работают на месте, пытаясь потушить пламя. В основном там горит кровля. Локализовать пожар удалось только к 16 часам.

Что стало причиной ЧП, пока не известно.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области/видео: соцсети.
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