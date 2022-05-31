В Ростове на Нансена двухэтажный дом горит на большой площади: видео

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области/видео: соцсети.

В Ростове на огромной площади горит двухэтажный дом. ЧП случилось на улице Нансена, 106 днем 2 июня.По предварительным данным, нежилое здание загорелось около 15 часов. Огонь быстро распространялся, а ветер разносил клубы черного едкого дыма по всему району. Очевидцы тут же вызвали спасателей.К их приезду площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Огнеборцы до сих пор работают на месте, пытаясь потушить пламя. В основном там горит кровля. Локализовать пожар удалось только к 16 часам.Что стало причиной ЧП, пока не известно.