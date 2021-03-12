В Ростове на большой площади горит двухэтажный магазин

В Ростове-на-Дону загорелось двухэтажное здание с несколькими магазинами. Происшествие случилось около 13 часов 15 марта в районе ЖК «Красный Аксай».По словам очевидцев, возгорание произошло на втором этаже дома № 93 на улице 37-я Линия. Огонь охватил магазины «Пятерочка» и «Магнит Косметик». Порядка 70 людей, находившихся в здании, выбежали на улицу и вызвали пожарных. Пламя распространяется по магазинам, уничтожая оборудование и продукцию. Площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров.- На месте работают 45 спасателей на 13 спецмашинах, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Причины возгорания магазинов станут известны позже.