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В Ростове на Еременко женщина ударила ножом мужчину в ходе ссоры

В Ростове на Еременко женщина ударила ножом мужчину в ходе ссоры
В Ростове-на-Дону женщина ударила ножом неприятеля в ходе конфликта. Происшествие случилось 1 марта на улице Еременко.

Предварительно, конфликт произошел около 23:30. В ходе ссоры женщина напала на мужчину и ударила его ножом. Очевидцы сразу вызвали на место полицию.

На кадрах видно, что люди с детьми стоят возле дома и что-то обсуждают. Затем в какой-то момент начала кричать девочка. По словам очевидцев, ссора произошла из-за ребенка между двумя семьями. Раненому мужчине сразу попытались помочь. Они перетянули рану ремнем и вызвали скорую помощь. Местного жителя увезли в больницу.

В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что все участники уже задержаны. В обстоятельствах произошедшего разбираются.
Фото: DonDay.ru.
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