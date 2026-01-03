В Ростове на Еременко неизвестный сбил подростка и скрылся с места ДТП
В Ростове-на-Дону 3 января на улице Еременко, в районе дома № 65/1, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.
Вечером 16-летняя девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на неё наехал автомобиль. Водитель, не остановившись, уехал с места происшествия.
У пешехода зафиксировали травмы.
Сотрудники ГИБДД ведут розыск нарушителя. Если вы стали очевидцем ДТП, просьба сообщить информацию по телефонам: 112, 249-42-77, 277-77-07.