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В Ростове-на-Дону водитель на «Ниссан» столкнулся с «Форд Фьюжен» и перевернулся

В Ростове-на-Дону водитель на «Ниссан» столкнулся с «Форд Фьюжен» и перевернулся
Авария с перевертышем, при участии двух иномарок, произошла в донской столице. Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 августа около 12:00 в Первомайском районе.

По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель на «Форд Фьюжен» двигался на пересечении проспекта 20-летия Октября и улицы Можайской. Доехав до перекрестка, он не предоставил преимущество «Ниссан Куб» и врезался в него. От удаара иномарку отбросило в сторону и перевернуло.

- В результате ДТП пострадавших не было, - добавили в ведомстве. - Автомобили получили механические повреждения.

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