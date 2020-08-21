В Ростове-на-Дону водитель на «Ниссан» столкнулся с «Форд Фьюжен» и перевернулся

Авария с перевертышем, при участии двух иномарок, произошла в донской столице. Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 августа около 12:00 в Первомайском районе.По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель на «Форд Фьюжен» двигался на пересечении проспекта 20-летия Октября и улицы Можайской. Доехав до перекрестка, он не предоставил преимущество «Ниссан Куб» и врезался в него. От удаара иномарку отбросило в сторону и перевернуло.- В результате ДТП пострадавших не было, - добавили в ведомстве. - Автомобили получили механические повреждения.