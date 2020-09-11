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В Ростове-на-Дону в ночном ДТП погибли девочка и мужчина

В Ростове-на-Дону в ночном ДТП погибли девочка и мужчина
В Ростове в столкновении иномарки и грузовика погибли два человека. Смертельное ДТП случилось ночью 13 сентября на улице Вятской. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По информации ведомства, 27-летний парень сел за руль «Шевроле Лачетти» в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и врезался в МАЗ. От удара иномарка превратилась в груду металла.

В результате ДТП погибли 15-летняя пассажирка и мужчина. Устанавливают обстоятельства происшествия.

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