В Ростове-на-Дону в ночном ДТП погибли девочка и мужчина

В Ростове в столкновении иномарки и грузовика погибли два человека. Смертельное ДТП случилось ночью 13 сентября на улице Вятской. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.По информации ведомства, 27-летний парень сел за руль «Шевроле Лачетти» в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и врезался в МАЗ. От удара иномарка превратилась в груду металла.В результате ДТП погибли 15-летняя пассажирка и мужчина. Устанавливают обстоятельства происшествия.