В Ростове-на-Дону в ДТП с легковушкой пострадали двое

Фото: Rostov.ru

В Ростове в ДТП с «Киа Рио» пострадали парень и пенсионер. Авария случилась 22 июля на проспекте Нагибина,12а около 16:30.По предварительным данным, 54-летний мужчина на «Киа Рио» не справился с управлением и сбил 19-ти и 75-ти летних пешеходов. В момент столкновения они стояли на тротуаре, ожидая «зеленый» сигнал светофора, чтобы перейти дорогу.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии обоих пешеходов с травмами доставили в больницу.