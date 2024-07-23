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В Ростове-на-Дону в ДТП с легковушкой пострадали двое

В Ростове-на-Дону в ДТП с легковушкой пострадали двое
В Ростове в ДТП с «Киа Рио» пострадали парень и пенсионер. Авария случилась 22 июля на проспекте Нагибина,12а около 16:30.

По предварительным данным, 54-летний мужчина на «Киа Рио» не справился с управлением и сбил 19-ти и 75-ти летних пешеходов. В момент столкновения они стояли на тротуаре, ожидая «зеленый» сигнал светофора, чтобы перейти дорогу.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии обоих пешеходов с травмами доставили в больницу.

Фото: Rostov.ru
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