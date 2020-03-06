В Ростове водитель ВАЗа сбил трёх пешеходов: один погиб, двое пострадали



Два человека пострадали, один погиб в результате ДТП в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось около 6 часов 10 марта на улице Менжинского.



По предварительным данным, в районе дома № 2-а трое мужчин стали перебегать дорогу в неположенном месте. В этот момент по проезжей части ехал 20-летний парень на «ВАЗ-2114». Машина сбила пешеходов. Один из них получил травмы несовместимые с жизнью. Он умер до приезда скорой помощи.



- Ещё два человека получили травмы и были доставлены в больницу, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Личности погибшего и пострадавших устанавливают. По факту происшествия проводится проверка.

