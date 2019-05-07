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В Ростове-на-Дону улицу оцепили из-за подозрительного пакета

В Ростове-на-Дону улицу оцепили из-за подозрительного пакета
Из-за подозрительного пакета в Ростове оцепили улицу. Инцидент случился около 16 часов 13 мая. Белый кулёк лежал на подоконнике дома № 4а по улице 24-я Линия. Очевидцы в сети пишут, что под пакетом лежала купюра в 1 000 рублей.

На место приехали спецслужбы, сотрудники которых провели проверку. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что найденный предмет никакой опасности не представлял. Сейчас оцепление уже снято, движение машин возобновлено.

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