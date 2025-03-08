Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове-на-Дону ищут пропавшую 37-летнюю женщину

В Ростове-на-Дону ищут пропавшую 37-летнюю женщину
В Ростове идут поиски пропавшей 37-летней женщины. О местонахождении Натальи Радченко ничего не известно около двух суток.

Последний раз ее видели 6 марта. Когда женщина перестала отвечать на звонки, родственники забили тревогу. Они обратились за помощью к волонтерам. Добровольцы прочесывают улицы донской столицы, а также расклеивают ориентировки в общественных местах.

Согласно им, рост Натальи Радченко составляет около 165 сантиметров. У нее черные волосы и карие глаза. Одета она была в серебристую куртку, зеленых спортивных штаны. Обута – в черные кроссовки.

Если вы видели похожую женщину, сообщите по номеру: 8 800 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.