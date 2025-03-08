В Ростове-на-Дону ищут пропавшую 37-летнюю женщину

Фото: Лиза Алерт

В Ростове идут поиски пропавшей 37-летней женщины. О местонахождении Натальи Радченко ничего не известно около двух суток.Последний раз ее видели 6 марта. Когда женщина перестала отвечать на звонки, родственники забили тревогу. Они обратились за помощью к волонтерам. Добровольцы прочесывают улицы донской столицы, а также расклеивают ориентировки в общественных местах.Согласно им, рост Натальи Радченко составляет около 165 сантиметров. У нее черные волосы и карие глаза. Одета она была в серебристую куртку, зеленых спортивных штаны. Обута – в черные кроссовки.Если вы видели похожую женщину, сообщите по номеру: 8 800 700-54-52 или 112.