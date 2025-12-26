Фото: ЛизаАлерт

В Ростове-на-Дону без вести пропала 83-летняя пенсионерка. О местонахождении Маи Матюшенко ничего неизвестно с 25 декабря.Бабушка вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Она перестала отвечать на звонки и сообщения родных. Тогда близкие забили тревогу и обратились в полицию. Затем к поискам пожилой женщины подключились волонтеры.Пенсионерка имеет рост 155 сантиметров. У нее худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза.В день своего исчезновения бабушка на бабушке было в темно-зеленое пальто, черные ботинки и серая шапка.Если вам что-нибудь известно о местонахождении Маи Матюшенко, просьба сообщить по номеру: 8 (800) 700-54-52 или 112.