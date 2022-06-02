Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону без вести пропала 86-летняя пенсионерка

На Дону без вести пропала 86-летняя пенсионерка

В Каменском районе Ростовской области пропала без вести 86-летняя пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи. О том, где может находиться Анна Орехова, ничего не известно со 2 июня.

Живет бабушка в хуторе Верхнеясиновском. В тот день она вышла из своего дома в неизвестном направлении и пропала. Пенсионерка не ориентируется в пространстве и могла запросто заблудиться даже в небольшом поселке. Родственники забили тревогу и попытались найти ее самостоятельно. Они несколько часов прочесывали улицы, но поиски не увенчались успехом. Тогда близкие бабушки обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Пропавшая невысокого роста (около 155 сантиметров), худая. У нее седые короткие волосы и голубые глаза. В день исчезновения она была одета в бежевую кофту с сиреневыми цветами, темное платье с розовыми цветами и платок, обута в черные тапочки.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Анны Ореховой, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт Юг
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.