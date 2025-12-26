Новости
В Ростовской области легковушка сгорела дотла во дворе частного дома

В Ростовской области легковушка сгорела дотла. ЧП произошло в поселке Щепкин Щепкинского сельского поселения 25 декабря.

В тот день автомобиль «Рено Сценик» стоял во дворе дома на улица Солнечной, 20. Вероятно, автовладелец пытался завести машину, но она загорелась. Пламя стремительно распространилось по авто. К моменту прибытия спасателей площадь возгорания достигла шести квадратов.

- К тушению пожара были привлечены две службы пожаротушения. Огонь полностью ликвидировали примерно через полтора часа с момента возгорания, - сообщили в МБУ АР «УПЧС».


К счастью, лиди в происшествии не пострадали.
Фото: МБУ АР «УПЧС»
