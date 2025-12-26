В Ростовской области легковушка сгорела дотла во дворе частного дома

- К тушению пожара были привлечены две службы пожаротушения. Огонь полностью ликвидировали примерно через полтора часа с момента возгорания, - сообщили в МБУ АР «УПЧС».

Фото: МБУ АР «УПЧС»

В Ростовской области легковушка сгорела дотла. ЧП произошло в поселке Щепкин Щепкинского сельского поселения 25 декабря.В тот день автомобиль «Рено Сценик» стоял во дворе дома на улица Солнечной, 20. Вероятно, автовладелец пытался завести машину, но она загорелась. Пламя стремительно распространилось по авто. К моменту прибытия спасателей площадь возгорания достигла шести квадратов.К счастью, лиди в происшествии не пострадали.