В Ростовской области легковушка сгорела дотла во дворе частного дома
В Ростовской области легковушка сгорела дотла. ЧП произошло в поселке Щепкин Щепкинского сельского поселения 25 декабря.
В тот день автомобиль «Рено Сценик» стоял во дворе дома на улица Солнечной, 20. Вероятно, автовладелец пытался завести машину, но она загорелась. Пламя стремительно распространилось по авто. К моменту прибытия спасателей площадь возгорания достигла шести квадратов.
К счастью, лиди в происшествии не пострадали.