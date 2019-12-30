В Ростовской области устанавливают личность мужчины, пристававшего к детям на детской площадке



На Дону полицейские разыскивают водителя иномарки, пристававшего к детям на детской площадке. Случай произошёл в Таганроге.



Во дворе у дома № 4 в переулке Трудовые Резервы неизвестный мужчина подходил к малышам, игравшим на детской площадке. Незнакомец предлагал детям покататься на его машине. Когда рядом появились взрослые, подозрительный человек поспешил скрыться. Он уехал на серебристом «Фольксвагене Тигуан».

- В полицию поступило сообщение о подозрительном мужчине, который общался с детьми на детской площадке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливают, ведётся розыск.



Кроме цвета и марки автомобиля, на котором передвигался подозреваемый, о нём ничего не известно.