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В Ростовской области устанавливают личность мужчины, пристававшего к детям на детской площадке

В Ростовской области устанавливают личность мужчины, пристававшего к детям на детской площадке
На Дону полицейские разыскивают водителя иномарки, пристававшего к детям на детской площадке. Случай произошёл в Таганроге.

Во дворе у дома № 4 в переулке Трудовые Резервы неизвестный мужчина подходил к малышам, игравшим на детской площадке. Незнакомец предлагал детям покататься на его машине. Когда рядом появились взрослые, подозрительный человек поспешил скрыться. Он уехал на серебристом «Фольксвагене Тигуан».
- В полицию поступило сообщение о подозрительном мужчине, который общался с детьми на детской площадке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливают, ведётся розыск.

Кроме цвета и марки автомобиля, на котором передвигался подозреваемый, о нём ничего не известно.

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