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В Ростове на 22 процента подорожала аренда комнат

В Ростове на 22 процента подорожала аренда комнат
В Ростове вслед за арендой квартир подорожал и съем комнат. По данным портала «МирКвартир», за 2024 года средняя цена поднялась до 13 тысяч рублей. Рост составил примерно 22 процента.

Самые дорогие комнаты остаются в Москве. Средняя стоимость составляет около 24 тысяч рублей. На втором месте Якутск – 21 тысяча рублей. Тройку замыкает Сочи – 18 тысяч рублей. Ростов-на-Дону в этом списке оказался на 18 месте – выше Новосибирска, Севастополя и Калининграда.

Больше всего аренда комнат взлетела в Вологде – на 66 процентов. На втором месте расположился Курск – 63 процента. На третьей строчке оказался Курган – 54 процента. При этом все они по-прежнему уступают донской столице по средней цене на съем жилья.
Фото: Ростов. Ру
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