В реке Дон в феврале повысится уровень воды

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В Ростовской области в Дону повысится уровень воды до нормальных отметок. Об этом сообщают сотрудники Гидрометцентра России.Напомним, что в середине января наблюдалось, что река обмелела на участке от Аксая до Азова. Понижение уровня воды было примерно на 32 сантиметра ниже неблагоприятных отметок. Причиной ухода воды стал сильный ветер, до 14 метров в секунду.Однако специалисты Гидрометцентра утверждают, что уровень воды повысится. Такие изменения связаны с дождливой погодой, которая наблюдалась в регионе в последнюю неделю января.