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Компания из Москвы займется строительством «Ростовского» кладбища

Компания из Москвы займется строительством «Ростовского» кладбища
АО «Донаэродорстрой» займется строительством второй очереди первого этапа «Ростовского» кладбища в Мясниковском районе. Контракт с московской компанией был заключен 29 января.

Работы пройдут на участке площадью почти 40 гектаров. Из них 9,8 гектаров уйдет на создание дорог. Еще 7,7 гектаров будет засажено деревьями и кустарниками. Под места захоронения выделят почти 20 гектаров земли. Участок будет рассчитан примерно на 80 тысяч захоронений. На территории кладбища планируют строительство крематория. Там смогут проводить по шесть кремаций в день. АО «Донаэродорстрой» выполнит работы за 1,7 миллиарда рублей.

Отметим, что АО «Донаэродорстрой» был зарегистрирован в 1992 году в Ростове-на-Дону. В 2019 году компания сменила юридический адрес, перебравшись в Москву. На счету организации множество крупных проектов, в том числе реконструкция М-4 «Дон».
Фото: DonDay
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