Разрушающийся памятник основателям Зверево отремонтируют весной

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В Ростовской области отремонтируют памятник основателям города Зверево. К работе планируют приступить весной 2025 года. Об этом пишет издание DonDay.Ранее жители Зверево пожаловались в социальных сетях на состояние монумента. Фотография с обвалившейся плиткой вызвала бурную реакцию у населения.В администрации Зверево прокомментировали ситуацию. Власти заверили, что уже разработана проектная документация. Ремонт начнется, когда позволят погодные условия.Памятник основателям Зверево был возведен в 2012 году. Последний раз он подлежал косметическому ремонту в 2018 году.