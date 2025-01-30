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Разрушающийся памятник основателям Зверево отремонтируют весной

Разрушающийся памятник основателям Зверево отремонтируют весной
В Ростовской области отремонтируют памятник основателям города Зверево. К работе планируют приступить весной 2025 года. Об этом пишет издание DonDay.

Ранее жители Зверево пожаловались в социальных сетях на состояние монумента. Фотография с обвалившейся плиткой вызвала бурную реакцию у населения.

В администрации Зверево прокомментировали ситуацию. Власти заверили, что уже разработана проектная документация. Ремонт начнется, когда позволят погодные условия.

Памятник основателям Зверево был возведен в 2012 году. Последний раз он подлежал косметическому ремонту в 2018 году.
Фото: Соцсети
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