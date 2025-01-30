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В Ростовской области скончался бывший атаман казачьего общества «Гундоровское»

В Ростовской области скончался бывший атаман казачьего общества «Гундоровское»
В Ростовской области умер бывший атаман донецкого городского казачьего общества «Гундоровское». Владимиру Фетисову было 74 года.

Казак родом из города Донецка. Большую часть своей жизни он посвятил поисково-краеведческой работе. Последние годы выступал советником атамана Донецкого округа.

За свою многолетнюю карьеру Владимир Фетисов был удостоен множества наград.

Церемония прощания с бывшим атаманом пройдет 30 января в городе Донецке.
Фото: соцсети
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