В Ростовской области скончался бывший атаман казачьего общества «Гундоровское»
В Ростовской области умер бывший атаман донецкого городского казачьего общества «Гундоровское». Владимиру Фетисову было 74 года.
Казак родом из города Донецка. Большую часть своей жизни он посвятил поисково-краеведческой работе. Последние годы выступал советником атамана Донецкого округа.
За свою многолетнюю карьеру Владимир Фетисов был удостоен множества наград.
Церемония прощания с бывшим атаманом пройдет 30 января в городе Донецке.