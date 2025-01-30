Горожане жалуются на разрушенный сквер имени Фрунзе в Ростове

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Жители Ростова недовольны состоянием сквера имени Фрунзе, где расположены Вечный огонь и братская могила советских воинов. Об этом сообщает Donday.ru.Парк, основанный в 1880 году и ранее известный как Александровский сад, сегодня находится в запущенном состоянии. Горожане жалуются на разрушенные ступени, разбитые мусорные баки и провалившуюся плитку. Лавочек для отдыха недостаточно, а парк выглядит заброшенным. Ситуация не улучшается, несмотря на регулярные уборки.Один из местных жителей обратился к главе региона Юрию Слюсарю с просьбой обратить внимание на проблему. Администрация обещала восстановить плиточное покрытие до 29 ноября 2024 года, но работы так и не были выполнены.Сквер находится в центре города, рядом с учебными заведениями, домом творчества, детским садом и молодежным театром. Парк мог бы стать прекрасным местом для семейного досуга и прогулок молодежи.