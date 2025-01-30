В Ростове загорелся списанный вагон в отстойнике на Темерницком мосту загорелся

Фото: МЧС по РО

В Ростове на Темерницком мосту загорелся списанный вагон. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.В социальных сетях появилась информация о возгорании поезда, которое произошло 30 января в районе Главного вокзала.По данным МЧС по региону, пожар начался в вагоне, который был списан и находился в отстойнике на Привокзальной улице. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.Ликвидацией пожара занимались 18 пожарных, которые использовали пять автоцистерн. Огонь был потушен через 30 минут после начала тушения.