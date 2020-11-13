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В Ростове мужчина на бетономешалке упал с моста Сиверса

В Ростове мужчина на бетономешалке упал с моста Сиверса
В Ростове водитель на бетономешалке упал с моста Сиверса. Происшествие случилось 16 ноября.

По предварительным данным, шофер многокилограммовой машины уснул за рулем прямо на мосту. Потерявшая управление машина покатилась вниз и рухнула с моста высотой 10 метров. Бетоносмеситель приземлился на обочину трассы. К счастью, в момент ДТП по дороге не ехали другие машины.

Машина получила множественные механические повреждения, однако сам водитель отделался незначительными повреждениями. К слову, поврежден автобетоносмеситель и асфальт. От силы удара в нем образовалась огромная дыра.

Скорее всего, шоферу придется оплатить ремонт дороги. А вот машина, скорее всего, восстановлению не подлежит.

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