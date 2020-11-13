В Ростове мужчина на бетономешалке упал с моста Сиверса

В Ростове водитель на бетономешалке упал с моста Сиверса. Происшествие случилось 16 ноября.По предварительным данным, шофер многокилограммовой машины уснул за рулем прямо на мосту. Потерявшая управление машина покатилась вниз и рухнула с моста высотой 10 метров. Бетоносмеситель приземлился на обочину трассы. К счастью, в момент ДТП по дороге не ехали другие машины.Машина получила множественные механические повреждения, однако сам водитель отделался незначительными повреждениями. К слову, поврежден автобетоносмеситель и асфальт. От силы удара в нем образовалась огромная дыра.Скорее всего, шоферу придется оплатить ремонт дороги. А вот машина, скорее всего, восстановлению не подлежит.