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В Ростове мужчина зарезал молодого племянника в ходе ссоры

В Ростове мужчина зарезал молодого племянника в ходе ссоры
В Ростове мужчина зарезал племянника. Трагедия произошла в конце августа в Первомайском районе города.

Горожанин общался с родственником дома на улице Миронова. В какой-то момент беседа превратилась в ссору. Разговор на повышенных тонах прервал удар ножа. Мужчина нанес ранение, ставшее для 24-летнего парня смертельным.

Главного подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, мужчину отправили в СИЗО на период расследования.
Фото: DonDay.
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